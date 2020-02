Aminata Touré aux jeunes entrepreneurs : "Munissez-vous de bonnes aptitudes au travail et en premier lieu, la discipline"

C'est un message fort et plein de sens que la présidente du Conseil économique social et environnemental Aminata Touré a lancé à l'endoit des jeunes entrepreneurs qui prenaient part à la rencontre sur l'emploi et la formation des jeunes.

Ayant émis plusieurs remarques et suggestions sur la problématique liée à l'emploi et à la formation, ces jeunes ont en retour, reçu quelques conseils de la part de l'ancienne ministre de la justice. "Vos remarques et propositions seront tenues en compte par l'institution que nous sommes", rassurera la présidente du CESE. Elle n'a pas aussi omis l'idée d'amener ces jeunes entrepreneurs à mieux intégrer le monde du travail sans difficultés. "Le savoir-être, suppose que vous ayez un comportement exemplaire et responsable dans le milieu de l'entreprise. La discipline est en premier lieu, une aptitude importante", lancera Aminata Touré.