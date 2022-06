Aminata Touré aux détracteurs de la parité : « C’est un acquis irréversible (…) nous voulons que la loi soit élargie ».

L’ancienne ministre, Aminata Touré s’est attaquée aux détracteurs de la loi sur la parité qui, selon elle, veulent piétiner un acquis démocratique de plusieurs années de lutte.



« Nous avons entendu des politiciens et même des intellectuels dire que c’est à cause de la parité si la politique connaît, aujourd’hui, des soubresauts. Ça veut dire qu’ils ont déjà commencé à décomplexer le discours sur la suppression de la parité. Cela, nous ne devons pas l’accepter », a-t-elle expliqué. Pour le responsable politique de BBY, la parité est un acquis irréversible qui mérite d’être défendue.



« Un acquis irréversible doit être défendu pour que personne n’en ignore l’existence », a-t-elle dit à l’occasion du lancement, ce 9 juin, du chapitre national du Réseau Africain des Femmes Leaders (Awln) au Sénégal. Elle a, à cet effet, plaidé pour le renforcement de la loi égalitaire.



« Nous voulons que la loi soit élargie par le Président de la République de sorte qu’elle soit prise en compte dans le comptage des PCA, des ministres parce que les femmes sont instruites, engagées, loyales et ne détruisent jamais ce qu’on leur confie », a-t-elle confié.