Aminata Touré aux basketteuses de l'As Ville de Dakar : « Il faut cultiver le patriotisme dans et en dehors du terrain »

La Présidente du Conseil économique a invité les jeunes basketteuses du club de la ville de Dakar à cultiver le patriotisme, mais surtout d’avoir des comportements civiques dans la vie de tous les jours. Elle les a surtout encouragé à être irréprochables sur le terrain et en dehors du terrain. Aminata Touré recevait ce jeudi

l’équipe féminine de basket de l’As Ville de Dakar, Championne et Vainqueur de la Coupe du Sénégal 2019.

Au cours de cette rencontre, Mme Aminata Touré a prodigué beaucoup de conseils aux « protégées » du coach Ousmane Diallo venues lui présenter les trophées. « Le basket féminin est une fierté pour le Sénégal. Si nous ne prenons pas des Coupes, nous allons généralement en finale. Le Conseil Economique, Social et Environnemental vous soutiendra. Il faut savoir se battre sur et en dehors du terrain. Les femmes ont plusieurs talents dans le sport et partout ailleurs. Il faut savoir allier le sport et les études parce que c’est important leur a t-elle dit. Dans la vie, il faut avoir une attitude de championne en se battant partout, mais aussi avoir toujours comme devise de donner une belle image à la jeunesse. »

Prenant la parole, Yatma Diaw, Président de l’As Ville de Dakar, s’est dit honoré d’être reçu par une très grande autorité du pays telle que Aminata Touré. Il a rappelé à la Présidente du CESE que cela fait 10 ans que les sénégalais ne participent plus aux compétitions africaines. «Si nous recevons le soutien de nos autorités, cela va impulser le championnat au niveau international. Vous donnez l'exemple tous les jours et votre engagement à soutenir le sport en général et le basket en particulier le démontre une fois de plus. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. »

Le coach de l’As ville de Dakar, Ousmane Diallo pense que Mme Aminata Touré est un exemple pour toutes les jeunes dames. Raison pour laquelle, ils ont tenu à faire le déplacement au Conseil Economique, Social et Environnemental. « Nous sommes dans le social et l’éducation. Il y a des joueuses et joueurs qui sont dans l’éducation. Et nous savons la politique que vous menez dans le domaine de l’éducation et de la formation. Donc, nous sollicitons votre appui et soutien dans ce sens », a t-il dit.

Et pour Kiné Kane, la capitaine de l‘équipe, Aminata Touré reste une référence pour elles...