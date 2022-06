Aminata Touré à Sonko et ses acolytes : « Nous ferons face à ces manipulateurs sans programme, pied à pied sur le terrain… »

La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections législatives semble déterminée à se donner à fond, à l’entendre s’adresser à une partie de l’opposition. Aminata Touré s’est déchaînée lors du meeting organisé par le ministre conseiller Bamba Fall à la Médina en prélude des élections du 31 juillet 2022. La campagne est bien lancée apparemment avec la présence de la tête de liste de Dakar pour la coalition Benno Bokk Yakaar, Alioune Ndoye, du ministre d’État Mbaye Ndiaye et de Aminata Touré, venus apporter soutien au maire de la Médina.



Le discours tenu par l’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental n’aura pas ménagé Ousmane Sonko et ses camarades de la coalition Yewwi Askan Wi qui, lors de leur dernier point de presse, ont réaffirmé leur détermination à faire face au régime de Macky Sall quel qu'en soit le prix.

C'est pourquoi, Aminata Touré se dit d'attaque à leur apporter la riposte adéquate. « Ces gens de l’opposition qui n’ont aucun programme s’agrippent à des histoires sans fondement, croyant pouvoir manipuler les Sénégalais. Qu’ils sachent que nous seront pied à pied avec eux sur le terrain. Nous n’allons jamais les laisser semer cette violence dans le pays! », avertit Aminata Touré qui ne compte faire aucun cadeau à l’opposition.



Avec les autres responsables politiques de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré appelle les femmes et les jeunes à ne pas se laisser embrigader par cette masse qui, selon elle, ne sait plus où mettre les pieds depuis que leur coalition a éclaté avec les investitures. Pour la tête de liste nationale de Benno, le focus doit être mis sur la préservation des acquis démocratiques et ne pas laisser à cette frange de l’opposition contribuer à les détruire...