Aminata Touré (Présidente CESE) sur l'état d'urgence : « Cela montre que le président suit l'évolution de la situation. Et je suis persuadée que si on l'applique, on va s'en sortir très vite »

"C'est la situation qui l'impose et nous encourageons le président de la République Macky Sall. Car cela montre qu'il suit l'évolution de la maladie." C’est en ces termes qu’a réagi la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Touré, suite à la décision du président Macky Sall de décréter l'État d'urgence.



Selon Mme Aminata Touré, cette décision va protéger le pays, les citoyens à part entière contre la propagation de la maladie.



"C'est pour protéger la population. Ce n'est pas facile, mais les mesures prises vont faciliter la lutte contre la propagation de la maladie et la transmission", précise Mme Aminata Touré qui invitera les populations à se conformer aux mesures prises par le chef de l'État.

"Ce n'est pas facile, mais c'est ce que demande la situation. Je suis persuadé que si on applique les mesures prises nous allons très vite sortir de la situation", a conclu la présidente du Conseil économique, social et environnemental...