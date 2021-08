Aminata Touré : « Personne ne connaît tous les secrets du virus qui nous terrorise… Ce n’est pas donc, le moment de casser le moral de la population… »

Dans une posture de sensibilisation et de rappel à l’urgence, l’ancien Premier ministre semble être bien engagée dans la guerre sanitaire contre le coronavirus. Invitée de l’émission Grand Jury sur la Rfm, Mme Aminata Touré invite les Sénégalais à plus de responsabilité.



« Il est temps que chaque citoyen soit conscient du danger. La Covid-19 n’est pas à négliger ». Ainsi, estime-t-elle que la gestion de la crise par l’État est l’affaire de tous. Il faut un appel à la responsabilité car ce virus est loin de livrer tous ces secrets. Est-ce que le variant va évoluer sous une autre forme, est-ce que la vaccination couvre sur 6, 9 mois. C’est un grand point d’interrogation », a signifié encore Mme Aminata Touré.



Partant de ce constat, elle en appelle à plus de solidarité, voire de responsabilité : « Je suis dans cette dynamique où chacun doit se donner la main pour vaincre l’ennemi commun. L’urgence est dans cette logique car, pour être un électeur il faut être vivant. Il s’agit aujourd’hui de sauver des vies. Après, tout le monde reprendra ses activités partisanes, démocratiques etc… »



Pour une bonne gestion de cette crise, il est clair que l’État a pris des mesures, mais il sera amené, selon elle, à en prendre davantage. Ce qui n’enlève en rien, la part de responsabilité des populations qui doivent accepter de se protéger et de protéger les autres. « Il faut persuader, convaincre et amener les gens à savoir que nous sommes une équipe nationale.



Pour clore ce chapitre, l’ancien Premier ministre considère que cette alternative consistant à aller se faire vacciner doit être l’affaire de tous. « Il nous fait accélérer la sensibilisation. Je pense que le relâchement est à ce niveau. Elle doit se renforcer autour des gestes barrières et surtout, de cette vaccination qui est aujourd’hui une option à prendre au sérieux pour dominer le virus. »