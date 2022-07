Aminata Touré : « Que la jeunesse se mobilise et évite de tomber dans les manœuvres des manipulateurs... »

"Que les femmes montrent la voie et que la jeunesse suive!" a exhorté la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakkar (BBY), Aminata Touré qui entend remporter une grande victoire aux élections législatives du 31 juillet 2022. Pour ce faire, l'ex Premier ministre a particulièrement axé son intervention sur le rôle des femmes et des jeunes qui représentent la majeure partie de l'électorat.



Lors de son intervention à la conférence des responsables de BBY (la conférence de presse de la plateforme de l'émergence), ce jeudi après-midi, elle a incité les forces vives de la nation à rester en alerte. "Que la jeunesse se mobilise et évite de tomber dans les manœuvres des manipulateurs et des adeptes de la désinformation..."



Elle poursuit en rappelant au camp d'en face que dans tous les cas, "à Dakar il y a un peu de tout, des intellectuels, des artistes, des tailleurs, des coiffeurs, vendeurs de moutons, etc... qui aspirent tous à la paix et à la stabilité sociale et qui sont conscients des réalisations du président Macky Sall."



Une réplique non voilée portée par Mimi Touré contre les membres de la coalition YAW qui rejettent le déroulement du processus électoral entaché de plusieurs irrégularités supposées dont le rejet par la direction générale des élections, de la liste nationale des titulaires de YAW et celle des suppléants de BBY.