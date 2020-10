Aminata Touré : « On peut espérer que l'agriculture soit le levier qui va relancer l'économie »

L'agriculture comme locomotive de relance de l'économie Sénégalaise, c'est le souhait et la profonde conviction d'Aminata Touré. La présidente du conseil économique social et environnemental (CESE) en visite de courtoisie chez le khalife général des mourides, a évoqué la dimension économique du grand Magal de Touba et par ricochet l'importance de l'économie informelle. D'après elle, "on peut espérer que l'agriculture soit le levier qui va relancer l'économie", un message d'espoir délivré au sortir de sa visite au domicile du guide des mourides. La présidente du CESE a reçu les prières et encouragements de Serigne Mountakha Mbacké qui l'a reçu ainsi que sa délégation réduite.