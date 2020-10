Aminata Touré : « C'est le lieu de remercier et de féliciter Serigne Mountakha Mbacké pour son rôle prépondérant dans la lutte contre la pandémie »

Avec ses recommandations incessantes, ses prières, dons et autres actes de bienveillance, le Khalife général des mourides est l'un des principaux acteurs de la lutte anti Covid-19 au Sénégal. C'est sous ce rapport que la présidente du CESE, Aminata Touré a adressé ses remerciements et ses félicitations au guide religieux. " C'est le lieu de remercier et de féliciter Serigne Mountakha Mbacké pour son rôle prépondérant dans la lutte contre la pandémie " a t-elle déclaré. En avance sur son temps, Serigne Mountakha Mbacké avait très tôt débloqué une enveloppe de 200 millions le 17 mars dernier, en soutien à l'État, en plus de nombreux autres actes sociaux destinés à soulager les impactés du Covid-19. Une posture républicaine qui n'a pas échappé à l'ancienne ministre de la justice.