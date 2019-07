Aminata Tall témoigne : « Ousmane Tanor Dieng était un ami et un frère... Un diplomate avisé »

Suite au rappel à Dieu de notre regretté Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales ( HCCT), Madame Aminata Tall, ancienne Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental, présente ses condoléances émues à ses épouses, Arame et Fily, ses enfants ainsi qu’à toute sa famille, biologique, affective et politique.

Cette disparition d'un digne et illustre fils du Sénégal constitue une perte immense pour la Nation tout entière et les Institutions de notre cher pays.

Ousmane Tanor Dieng était un ami et un frère, un homme d’État et un républicain, ainsi qu’un diplomate avisé.

Ousmane Tanor Dieng était une personnalité de valeur, dont l’humilité, la discrétion et la réserve n’avaient d’égales que son élégance, sa finesse et sa tempérance.

Que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l’accueille en Son Très-Haut Paradis et nous donne la force de supporter le vide qu'il nous laisse. Amine.

Mme Aminata TALL Ancienne Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental