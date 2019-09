Aminata Mbengue Ndiaye après le chavirement de la pirogue à l'Ilot Sarpan : "On doit respecter les consignes sécuritaires"

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime s'est rendu hier à Soumbédioune après le drame survenu hier à l'Ilot sarpan.

Aminata Mbengue Ndiaye a, avant tout appellé les pêcheurs et même les touristes à prendre acte des mesures sécuritaires recommandées par l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie( Anacim). " Nous étions même en train de parler avec les pêcheurs pour les sensibiliser sur les mesures sécuritaires à prendre. À Soumbédioune, l'Anacim est présente en parmanence pour prévenir d'éventuels risques à prendre", dira le ministre de la pêche.



Autre aspect à tenir en compte, c'est de mettre, une fois en mer, les gilets de sauvetage. Donc, il faut prendre en considération les préventions de l'Anacim, des techniques de sauvetage car, "il y va de la sécurité d'abord de l'individu avant de penser à ses propres besoins", justifiera Aminata Mbengue Ndiaye sur les ondes de la Rfm...