Aminata Mbengue Ndiaye : « La Grande Loyale »

Les théoriciens de la politique au Sénégal ne retiendront de cette fin d’année que le niveau très bas du débat sur les questions d’intérêt national, pourtant aussi importantes les unes que les autres



Au sortir d’une année électorale où les Sénégalais ont choisi librement leur président dans la paix et la sérénité, les citoyens s’attendaient au moins à un regain de calme et à un échange de civilités au sein de l’espace public .



Mais helas les chasseurs de prébendes et de privilèges avec la complicité de certains pseudos journalistes semblent prendre en otages une partie du peuple.



En fin de compte, c’est toute une classe politique qui risque d’être complètement discréditée aux yeux de l’opinion.

Les leaders politiques changent de discours au gré des opportunités du moment.

Les laudateurs d’hier se transforment en insulteurs publics lorsque leurs intérêts égoïstes sont menacés



Le chef de l’état devient subitement la cible d’attaques crypto personnelles souvent infondées de la part des alliés d’hier qui se sentent privés des avantages dus à leur engagement et investissements militants .

Mais heureusement pour les observateurs avertis et objectifs qui ont le soucis d’analyser lucidement la complexité des milieux politiques au Sénégal , il existe des raisons d’optimisme grâce à certaines rares figures politiques qui incarnent la noblesse dans leur croyance et leurs convictions .



C’est certainement le cas de madame Aminata Mbengue Ndiaye dont la trajectoire politique mérite d’être citée en exemple aux jeunes leaders



Récemment installée comme présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, la personnalité de cette grande dame, leader politique respectable et respectée force l’admiration.



Pendant les douze années de traversée de désert du parti socialiste , elle avait juré fidélité à un idéal, à un parti, mais aussi à un homme.



Et c’est cet homme qu’elle a remplacé à la tête du HCCT, et devient à ce titre, la troisième personnalité de l’état.



Certes c’est un poste amplement mérité vu son expérience aussi bien dans l’administration que dans la politique, mais force est de reconnaître que le chef de l’état en la choisissant récompense la patience et le pacte de fidélité la liant au défunt Ousmane Tanor Dieng.



Patiente, et fidèle,elle l’a été car durant les douze ans de magistère du président Abdoulaye Wade , le parti socialiste a connu toutes sortes de troubles, ce qui a certainement poussé beaucoup de barrons à émigrer de l’autre côté où les herbes bleues étaient plus abondantes.



Les prétextes les plus fallacieux sont évoqués par ceux qui décideront de quitter le navire socialiste en plein chavirement car s’opposer pendant douze longues années à Abdoulaye Wade n’était pas facile .



Le regime liberal savait user et abuser de la carotte et de la cravache

Malgré tout, Madame Aminata Mbengue Ndiaye a su faire preuve de dignité et d’honnêteté



Elle n’a jamais succombé aux méthodes machiavéliques de Abdoulaye Wade ,qui, á coups de décrets et de mallettes savait bien récompenser la transhumance, mais aussi à coup de chantage et de menaces savait intimider les opposants.



Elle a su également faire preuve de grandeur, de désintéressement en restant constante dans sa démarche qui consistait à accompagner Ousmane Tanor Dieng et rendre le Parti socialiste attractif et fréquentable.



Elle a su taire les divergences d’opinion qui existaient entre les acteurs du même parti.

Jamais ses commentaires et discours n’ont fait les choux gras de la presse people.

Ses ambitions personnelles ont été sacrifiées sur l’autel de l’ambition collective qui correspondait au départ de Abdoulaye wade et à anéantir le projet de dévolution monarchique du pouvoir.



Aujourd’hui si Madame Aminata Mbengue est la troisième personnalité de l’état dans l’ordre protocolaire, elle le doit en partie à sa patience.



Elle n’a jamais voulu forcer le cours du destin.

Elle a su attendre son tour tout en jouant son rôle de leadership au sein de l’organigramme de son parti sans avoir des visées démesurées

Elle n’a jamais confondu vitesse et précipitation et cela ne l’a pas empêché d’être à une station que lui envieraient certains anciens camarades de parti qui prématurément avaient fait preuve de gourmandise.



Quand une promotion ou une nomination se faisait trop attendre, ces politiciens carriéristes se faisaient trop entendre.

Elle n’est jamais entrée dans des schémas de calculs politico- politiciens qui ont précipité la chute de certains responsables et militants.

Dans un pays comme le Sénégal où tout le monde est expert en tout, les chapelles politiques bouillonnent de commentaires quand il est question de choisir à des fonctions de responsabilité aux plus hautes sphères de l’Etat



Alors que seul le chef de l’Etat est dépositaire de cette prérogative,

les critères de choix varient et souvent peuvent être basés sur des considerations plus ou subjectives et teintées de partialité.

Il est peut-être oser de pretendre entrer dans le secret des Dieux pour assayer d’analyser les raisons qui ont motivé le President Macky Sall à porter son choix sur Aminata Mbengue Ndiaye.



En plus des qualités de competences, d’efficacité et d’intégrité, le chef de l’Etat a simplement choisi une valeur humaine qu’on trouve rarement chez nos hommes et femmes politiques, c’est à dire la loyauté qui fait la différence entre les leaders de nos jours.

Et le génie de Madame Aminata Mbengue Ndiaye à vrai dire c’est sa loyauté envers le Parti socialiste mais plus important encore sa loyauté envers Ousmane Tanor Dieng.

Et le président Macky Sall peut également compter sur sa loyauté agissante et sans faille, gage de la survie de l’alliance entre le PS et l’APR pour les échéances du futur dans l’intérêt exclusif du Sénégal .



ABDOUL AZIZ MBAYE

CONSULTANT ANALYSTE.