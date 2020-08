Aminata Assome Diatta : « Le mandat de l'actuel président de la chambre de commerce de Dakar ne souffre pas de légitimité »

Le ministre du commerce et des PME est catégorique sur la polémique notée ces derniers jours portant sur la gestion et le mandat du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow. En effet, selon Mme Aminata Assome Diatta, "il n'y a pas de polémique au niveau de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, mais plutôt un problème de compréhension de part et d'autre des prérogatives de chacun des différentes organisations".



Le ministre Aminata Assome Diatta de préciser que "l'actuel président a été élu vers la fin de l'année 2019 par l’assemblée. Et son mandat ne souffre pas de problème de légitimité. Il faut qu'on arrête de distraire la population et qu'on laisse l'actuel président travailler car Dakar en a besoin ainsi que tout le secteur privé qui se reconnaît dans cette chambre...".



Le ministre du commerce s'exprimait en marge de l'atelier de formation destiné aux acteurs du secteur boulanger...