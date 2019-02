Aminata Angélique Manga attaque Sonko : « Nous avons un combat et un défi parce que le plus grand pourfendeur du régime est notre voisin »

Dans sa tournée au quartier Hlm, la base affective du candidat Ousmane Sonko, le ministre de la Microfinance, Aminata Angélique Manga est allée rencontrer les parents et amis de son quartier. Sur place, elle soutiendra qu'ils ont un combat énorme et un défi à la hauteur à relever, "parce que le plus grand pourfendeur du régime est notre voisin."

Elle a demandé, comme à son habitude, aux militants d'aller retirer leurs cartes. Car il y en a des milliers qui dorment toujours à la préfecture de Ziguinchor...