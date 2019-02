Aminata Angélique Manga : « Le repli identitaire est un danger pour un pays; le vote ethnique est un danger pour un pays »

Après une demi journée passée à Enampore son fief, le ministre de la Microfinance, Aminata Angélique Manga a fait un tour au grand quartier de Lyndiane pour continuer sa mission de proximité avec la population comme enjoint par son candidat, Macky Sall.

Elle a été reçue par des dames et la population du quartier est sortie pour l'accueillir et lui renouveler sa fidélité. Elle rappellera que

"le président de la République a fait du désenclavement et du développement de la Casamance une priorité. C'est pourquoi, il s'est investi depuis son accession à la magistrature suprême pour le développement et le désenclavement de la Casamance. Le repli identitaire est un danger pour un pays, le vote ethnique est un danger pour un pays", a-t-elle conclu...