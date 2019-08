Amina Nguirane, PDS : « Wade souffre en silence mais avec dignité. Son seul tort, c’est d’aimer son peuple »

Dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat Macky Sall, Aminata Nguirane, secrétaire nationale chargée de l’emploi des jeunes et membre du comité directeur du pds est revenue sur les relations entre l’ancien Président et son successeur. Elle a plaidé pour la réunification de la famille libérale, mais aussi tout court celle des Wade, séparée.



« Dieu seul, Maître de l’Univers, connaît le début et la fin de tout. Seul Dieu est le Maître de la vie et de la mort. La mort étant l’état irréversible d’un organisme biologique ayant cessé de vivre. Mais en ayez-vous conscience réellement, Président Macky Sall ? Parce que si c’était le cas, tu n’aurais jamais séparé un vieillard de 92 ans de son fils, un père et sa fille, une mère de son fils et un fils de ses parents comme si vous avez leur destin en main. La mort d’Amath Dansokho et d’Ousmane Tanor Dieng devrait vous suffire pour permettre la réunification de la famille Wade. Personne n’est éternel. Rendez à César ce qui appartient à César. Pensez-vous réellement que donner à Abdou Diouf tous ces privilèges au détriment de Wade est une bonne chose ? » s’est-elle demandée.



Selon la Karimiste, le Président Abdoulaye Wade ne mérite pas la souffrance que lui fait endurer son successeur. Aussi l’appelle t-elle à la raison.



« Pensez-vous qu’un ancien président de la République, de surcroit ton maître politique, mérite de louer une maison pour y vivre loin de son fils, de sa fille et de ses petits-enfants ? Est-ce que vouloir s’accrocher au pouvoir vaut tout cet acharnement contre Wade et sa famille ? Rappelez-vous les paroles de votre défunte mère (que la terre lui soit légère !) qui vous disait, dans son lit d’hôpital, de ne « jamais blesser Abdoulaye Wade car il a fait de vous ce que votre père n’a pas réussi ». Rappelez-vous, M. le Président, vos propos : « Wade a fait de moi ce que je suis aujourd’hui ». Abdoulaye Wade a nourri des bouches qui ont craché sur lui, essuyé les larmes de ceux qui l'ont fait souffrir, relevé des personnes qui ont essayé de le faire tomber ».



Enfin, Nguirane de demander véhémentement au Président Macky de rendre à Abdoulaye Wade son fils Karim.



« Il souffre en silence mais avec dignité. Son seul tort, c’est d’aimer son peuple et d’aider son prochain. Il souffre de l’absence de son fils, de sa fille. Cet homme a subi encore beaucoup de trahisons durant ses sept ans d’après pouvoir. Mais il a surtout été combattu par l’homme qu’il a, de toute pièce, formé, formaté, et créé. Rendez à Abdoulaye Wade son fils pour qu’ils puissent se retrouver avant qu’il ne soit trop tard. N’oubliez pas que demain appartient à Dieu. De grâce, sortez par la grande porte en réunissant le père et le fils, sinon l’histoire retiendra que vous avez séparé de son fils l’homme qui vous a tant aidé à devenir ce que vous êtes aujourd’hui ».