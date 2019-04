Amiens - Saint-Étienne (2-2) : Deuxième doublé de la saison pour Moussa Konaté

Après avoir égalisé en première période (24e), l’international sénégalais s'est offert un doublé à la 62e minute, son dixième de la saison. Il avait réalisé son premier doublé contre Reims (4-1), le 25 août 2018, lors de la 3ème journée de Ligue 1 française.



L’ancien joueur de FC Sion, bien lancé en profondeur, a dribblé le gardien stéphanois pour égaliser (24e). De retour des vestiaires, c'est Moussa Konaté qui a de nouveau brillé. Mendoza a récupéré le ballon sur une touche stéphanoise côté droit, et il a servi parfaitement son avant-centre, dont la reprise du droit déviée par Perrin a trompé Ruffier (62e).



Les Verts avaient pourtant pris les devants grâce à Kolodziejczak (16e). Sur un corner de Khazri, il a sauté plus haut que Pieters. Mais, les Picards en infériorité numérique étaient parvenus à reprendre l'avantage, grâce à son attaquant sénégalais, qui a marqué son 7e but de la saison. Mais sur la dernière action, Cabella a réussi à égaliser après un une-deux avec Khazri et une belle frappe enveloppée du droit (90e + 5, 2-2). Amiens peut regretter d'avoir laissé échapper deux points...