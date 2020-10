Amical Sénégal - Mauritanie / Accès au stade : La FSF opte pour un système de vente des « invitations ».

Comme l'avait annoncé le président de la FSF, Me Augustin Senghor, au préalable, le match Sénégal/Mauritanie se tiendra à huis clos partiel, au stade Lat Dior de Thiès ce mardi 13 octobre à 19h00 GMT. Sauf que cette fois-ci la FSF a décidé de trouver une nouvelle formule de vente des quelques places qui seront mises à la disposition du public. Il s'agira d'un système de commercialisation d'invitations et non pas de billets comme cela se fait à l'accoutumée.



Pour se conformer au protocole sanitaire et amoindrir les risques de propagation de la Covid-19, deux catégories d'invitation seront commercialisées. Les invitations argent dont le prix a été fixé à 20.000 FCFA et celles dites or qui seront cédées à 50.000 FCFA. Une nouvelle formule qui fait un peu grincer des dents, notamment du côté des supporters des " Lions. "



Des sommes assez excessives qui excluent d'ores et déjà une bonne partie du public qui avait pour habitude d'acheter les billets à partir de 1.000 FCFA, 2500, 5.000 etc... Reste à savoir si cette nouvelle disposition sera reconduite lors du prochain match officiel du Sénégal, à domicile, au mois de novembre prochain contre la Guinée Bissau, pour le compte de la 3 ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.