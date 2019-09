Amical Sénégal-Brésil, à Singapour : Quelle liste des 23 pour les Lions ?

La liste des joueurs retenus pour le match amical contre le Brésil devrait être connue probablement le vendredi 27 septembre sauf changement de dernière minute, nous souffle une source. Une information d’une source fédérale interrogée par Le Quotidien et qui confie que « le sélectionneur, Aliou Cissé, a quasiment terminé de confectionner sa liste ». La source n’a cependant pas précisé si l’entraineur de l’Equipe nationale va tenir une conférence de presse ou simplement envoyer un communiqué.



Il faut noter que ce match contre le Brésil sera la première sortie des Lions depuis la Can 2019 en Egypte où ils ont été finalistes. Le staff technique et la Fédération ayant décidé de faire l’impasse sur la date Fifa de septembre. Du coup, il s’agit de la première liste d’après-Can de «Coach Aliou» dans la nouvelle aventure en perspective de la Can 2021 au Cameroun ou encore du Mondial 2022 au Qatar.



Une liste de «Canistes» mais sans Pape Abdou Cissé et Alfred Ndiaye

A en croire toujours la source, il ne devrait pas y avoir de gros changements dans cette liste. A l’image du staff technique du Brésil qui a convoqué tous ses cadres, le coach des Lions va abonder dans le même sens, en sélectionnant quasiment les mêmes joueurs qui ont disputé la dernière Can. Du coup, on devrait retrouver les principaux cadres du groupe à savoir les «Canistes» Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye, Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr…



Mais il y aura aussi d’autres «Canistes» qui seront absents. En effet, on ne devrait pas revoir le défenseur de l’Olympiakos, Pape Abdou Cissé, et le milieu de terrain, Alfred Ndiaye, parti en Arabie saoudite. Si le premier serait «malade» et en manque de temps de jeu depuis le début de la saison, le second, blessé pendant la Can, serait aussi pénalisé par son faible temps de jeu et surtout son choix de filer vers les Pays du Golfe, à savoir le club Al Shabab qu’il a rejoint en provenance de Malaga en Espagne. A ces absences, il faut ajouter le forfait du défenseur des Giron­dins de Bordeaux, Youssouf Sabaly, opéré du genou en début de saison et indisponible plusieurs semaines.



Au chapitre des nouveautés, le staff technique se pencherait sur certains jeunes à l’image de Lansana Faye et Moussa Ndiaye. Deux jeunes défenseurs ciblés du fait qu’ils soient des gauchers de métier.



Dans ce même registre, on parle également des retours du néo-pensionnaire d’Angers, Pape Djibril Diaw, du milieu de terrain, Sidy Sarr, ou encore du latéral gauche ancien de la Tanière, Pape Ndiaye Souaré.