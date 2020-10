Amical Maroc – Sénégal : Vahid Halilhodzic dévoile une liste de 26 joueurs.

C’est le moment de dévoiler leurs listes de joueurs pour la plupart des entraîneurs de football qui préparent la fenêtre FIFA de ce mois d’octobre. C’est ainsi que le sélectionneur des « Lions de l’Atlas », Vahid Halilhodzic, a dévoilé une liste de 26 joueurs internationaux marocains.



Un effectif étoffé qui permettra à la sélection marocaine de défier à domicile, respectivement le Sénégal (9 octobre) et la RD Congo (13 octobre. Hakim Zihech Hchraf Hakimi et Cie défieront les vice-champions d’Afrique à Rabat.



À noter que l'entraîneur du Maroc a quelque peu rafraichi son effectif avec pas moins de 7 nouvelles têtes dont un certain Munir El Haddadi (25 ans) qui va faire ses grands début avec le Maroc, après avoir joué avec l’Espagne.



Formé à la masia, l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a déjà été convoqué en sélection séniors Espagnols, profite de la nouvelle règlementation FIFA qui permet désormais aux jeunes n’ayant pas honoré plus de 3 sélections, qui sont âgé de 21 ans au moment de la sélection, qui n'ont pas été convoqués en sélection nationale depuis 3 ans et qui n'ont pas disputé de phase finale (Coupe du monde etc…), de pouvoir jouer pour un autre pays. Une arme supplémentaire contre les « Lions » du Sénégal...