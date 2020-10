Amical Maroc - Sénégal : Les lions jouent ce vendredi, au complexe Moulay Abdallah, à 18h00 GMT

En regroupement au Maroc depuis le lundi 5 octobre, les "Lions" du Sénégal affronteront ceux de l'Atlas ce vendredi, en fin d'après-midi au complexe Moulay Abdallah de Rabat. Un match qui devrait se dérouler à huis clos conformément au protocole sanitaire déployé pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Inauguré en 1983, l'enceinte peut accueillir jusqu'à 65.000 places assises, dont 30.000 couvertes. Un stade moderne qui devrait permettre aux 22 acteurs de s'exprimer pleinement durant ces 90 minutes " amicales." En effet, le joyau qui est au norme standard FIFA sera parfait pour recevoir cette partie de gala.

Les deux sélections se sont croisées au moins deux fois en match amical : le 10 août 2011 à Dakar avec une victoire 1-0 pour les " Lions." Et, le 25 mai 2012 à Marrakech. L'on se rappelle également du fameux Sénégal - Maroc, lors des qualifications de la coupe du monde 2002, avec le but victorieux d'El Hadji Diouf qui donnait la victoire aux siens 1-0, d'une belle reprise de volée. Ces deux grandes nations du football Africain se sont croisés à 12 reprises au total, avec 6 victoires en faveur des "Lions" de l'Atlas, 3 pour ceux de la Téranga et 3 matches nuls.