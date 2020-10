Amical Maroc - Sénégal : Les "Lions" menés 1 - 0 à la mi-temps...

Après une entame de match assez hachée de part et d'autre, les marocains ont rapidement réussi à ouvrir le score à la 10e suite à un centre en retraite d'Achraf Halimi qui a trouvé Selim Amallah Dans la surface. Un manque d'attention de la défense Sénégalaise qui leur coûte cher d'entrée.



Avec une équipe Marocaine assez haute sur le terrain, les protégés d'Aliou Cissé ont un peu peiné pour gagner la bataille du milieu et ressortir proprement la balle. À cela, il faut ajouter les nombreuses fautes commises du côté des hommes de Vahid Halilhodzic.



À noter, la belle activité offensive de Mame Baba Thiam sur le côté gauche. Et, les interventions défensives tranchantes d'Ousseynou Bâ. Le Sénégal regagne les vestiaires avec un but de retard (1-0.)