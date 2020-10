Amical Maroc - Sénégal : Le groupe quasiment au complet lors du 3 ème galop d'entraînement...

Comme l'avait annoncé Aliou Cissé en conférence d'avant match, au micro de la FSF TV, le groupe des 23 Lions est quasiment au complet. Lors de leur troisième galop d'entraînement effectué ce mercredi, sur le terrain annexe du complexe Moulay Abdallah de Rabat, les 23 joueurs étaient tous présents. Sauf Clément Diop, le gardien de l'Impact Montréal, qui ne s'est pas entraîné avec le groupe.



Les "retardataires" tels que Habib Diallo, Boulaye Dia et ou les deux pensionnaires de l'Olympiakos, Pape Abou Cissé et Ousseynou Bâ, ont tous pris part à cette séance d'entraînement. Un peu plus dynamique, la séance a débuté par un petit footing sur un rythme assez lent mais soutenu, avant que les préparateurs physiques ne mettent l'accent sur un ensemble de petits mouvements et autres étirements pour relâcher les organismes.



Sous l'œil du sélectionneur Aliou Cissé, les joueurs se sont adonnés à un "taureau" histoire de titiller le cuir et gagner un plus en rythme avant ce match amical contre la sélection marocaine. À signaler que du côté des gardiens de but, seuls Édouard Mendy de Chelsea et Bingourou Kamara du RC Strasbourg se sont entraînés sous la supervision de l'ancien international et entraîneurs des portiers, Tony Silva. Pour l'heure, aucune information officielle ne fait état de son forfait ou d'une indisponibilité...