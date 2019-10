Amical Brésil – Sénégal : Partenaires en club et adversaires d’un soir

Aliou Cissé et ses joueurs auront l’occasion de se frotter à la puissance de feu de la Seleção, à 12h GMT au stade international de Singapour. Le match entre le Brésil et le Sénégal, nous rappelle le quotidien sportif Stades, offre des retrouvailles entre coéquipiers en club. Sadio Mané sera sur le chemin de Firmino et Fabinho. Quant à Idrissa Gana Guèye, il sera en face de Thiago Silva, Neymar et Marquinhos. Moussa Wagué va retrouver Arthur du FC Barcelone. Sans compter que Gana croisera à nouveau Richarlison son ancien coéquipier à Everton, tout comme Sadio Mané retrouvera aussi Countinho.