American Airlines : un mécanicien sabote un Boeing 737 avec 150 passagers à bord.

Le mécanicien avait placé de la mousse sur les capteurs pour fausser les données de vol de l’appareil.

Un mécanicien d'American Airlines a été interpellé, jeudi, à l'aéroport de Miami, pour avoir saboté le système de module de données aériennes d'un Boeing 737. Grâce à un message d'erreur avant de mettre les gaz sur la piste, les pilotes ont pu heureusement interrompre la procédure de décollage.

Selon le New York Times, les faits se sont produits le 17 juillet sur le vol du 2834 à destination de Nassau aux Bahamas.

Selon des caméras de surveillance, le mécanicien est parvenu à accéder au compartiment devant le train d'atterrissage abritant le système de module de données aériennes de l'avion qui permet de mesurer la pente de l'appareil ou encore sa vitesse.



Provoquer des retards et faire annuler des vols

L'homme aurait obstrué les capteurs avec de la mousse. En outre, les enquêteurs ont découvert qu'une sonde Pitot, utilisée pour déterminer la vitesse, était également desserrée. Pour mémoire, l'accumulation de glace dans l'entrée d'un tube de Pitot avait entraîné le crash du vol 447 d'Air France au-dessus de l'Atlantique.



L'acte de ce mécanicien a été motivé non pas pour faire un acte terroriste mais pour dénoncer des désaccords entre la direction et les syndicats. « Alani a déclaré que son intention n'était pas de causer des dommages à l'avion ou à ses passagers », ont déclaré les enquêteurs. Son objectif était seulement de provoquer des retards ou d'annuler le vol afin de pouvoir toucher des heures supplémentaires.



American Airlines, après avoir examiné et réparé l'avion, a immédiatement transmis l'affaire aux autorités fédérales. Accusé d'avoir délibérément endommagé un aéronef, le mécanicien encourt jusqu'à 20 ans de prison s'il est déclaré coupable.