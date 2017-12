Aménagement et développement territorial : " Le pôle économique de Kolda et Sédhiou regorge d'énormes opportunités de développement " (Mamadou Djigo)

En tournée dans la région de Kolda dans le cadre de partage du bilan diagnostic pour l'élaboration du plan national de l'aménagement et du développement territorial, le directeur général de l'agence nationale d'aménagement et du développement territorial, Mamadou Djigo constate que la zone économique de Sédhiou et Kolda régorge d'énormes opportunités de développement.



De part la diversité des produits forestiers et son humidité relative importante, cette partie sud du pays pourrait constituer le moteur de l'émergence du pays si l'on y développe une économie basée sur la promotion et l'exploitation des filières locales, souligne le directeur Mamadou Djigo ...