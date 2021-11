Aménagement et assainissement de Diamniadio : « C’est un budget de plus 100 milliards de FCFA » (Yankhoba Diattara, M.E.N.T.)

« L’aménagement global de Diamniadio est déjà pris en charge par l’État du Sénégal. C’est un budget de plus 100 milliards. » C’est le ministre de l’économie numérique et des télécommunications qui en a fait l’annonce, dans le cadre d’une visite de chantier du parc des technologies numériques du Sénégal, ce jeudi 18 novembre 2021 à Diamniadio.



Le nouveau pôle urbain de Diamniadio, épicentre des investissements administratifs ou sportifs de l’État du Sénégal, nécessite de façon rigoureuse une bonne prise en considération de son aménagement. Doté d’un sol sablonneux, le plan d’assainissement et d’aménagement de cette nouvelle ville coûte tout de même une fortune à l’État du Sénégal.