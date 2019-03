Aménagement de lieux publics : L'architecte/sculpteur Ousmane Guèye crie sa colère.

L'État du Sénégal a décidé d'aménager des espaces publics comme la VDN, le Pôle urbain de Diamniadio etc... Cet ambitieux projet serait confié à des Chinois et à des Marocains. Et cela n'est point du goût de l'architecte/sculpteur, Ousmane Guèye, initiateur du célèbre projet, "la forêt bleue". En effet, selon lui : " Si j'entends que les chinois vont venir pour faire des aménagements sur la VDN, et à Diamniadio, je ne peux que me révolter. Il y va même de notre indépendance... "