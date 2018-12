Aménagement Place de l'indépendance : Toussaint Manga évoque le contentieux Khalifa Sall / ministère de l'habitat, et interpelle Diène Farba Sarr

Profitant du vote du budget du ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, le député Toussaint Manga a soulevé un vieux dossier mettant en cause khalifa Sall et le ministre du renouveau urbain Diène Farba Sarr. C'est en ces termes que la question a été soulevée par l'honorable député : "Il fut des moments où l'ancien maire de la ville de Dakar voulait aménager la place de l'indépendance, il a été confronté à des difficultés venant de vos services...

Aujourd'hui nous n'avons constaté aucun changement au niveau de la place de l'indépendance. Après ce refus catégorique de votre part, rien n'a été fait par votre ministère. Je voudrais savoir l'état de la situation..."

Le député Toussaint Manga qui a également porté un plaidoyer en faveur du respect des espaces consacrés au culte religieux, notamment les églises.