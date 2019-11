Amélioration du cadre de vie : Le ministre Abdou Karim Fofana installe officiellement le CNHPLE

Créé par arrêté ministériel du 23 octobre 2019, le Comité national de l’hygiène publique et de lutte contre les encombrements (CNHPLE) a été officiellement installé ce samedi. Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a présidé à Dakar la rencontre qui a vu la participation des autorités administratives, des chefs de service public et d’agences, des élus locaux, des représentants d’institutions et des FDS, entre autres participants.



Indépendamment de l’installation dudit comité, l’objectif de cette réunion consistait aussi à partager les termes de référence sur le prix du Chef de l’Etat concernant la propreté et l’opérationnalisation de la directive présidentielle instituant les samedis de la propreté. Il s’agit ainsi d’un cadre de concertation inclusive regroupant les principaux acteurs qui s’activent sur la question de la salubrité et de l’hygiène publique.



À ce titre, le ministre de tutelle a insisté sur la nécessité d’une appropriation au niveau local qui engage au premier plan les populations.



À l’issue de cet atelier, le ministre Abdou Karim Fofana a annoncé dès le début 2020, l’organisation mensuelle des Samedis de la propreté qui auront lieu tous les premiers samedis du mois.