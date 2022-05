Amélioration des performances du système de santé : « L’hôpital Aristide Le Dantec sera reconstruit avant la fin de l’année » (Macky Sall)

« L’État continue d’investir massivement dans l’offre des services de santé », annonce le président de la République du Sénégal à l’occasion de la réception du plus grand navire hôpital du monde.



Devant ses collègues de la Guinée Bissau, des Îles Comores et du Congo, Macky Sall a souligné son programme de modernisation des structures de santé. Et l’hôpital Le Dantec en primo. « Ceci avec la mise aux normes des infrastructures et des équipements : 4 nouveaux hôpitaux à Sédhiou, Touba, Kédougou et Kaffrine, … La construction avant la fin de l’année de l’hôpital Aristide Le Dantec et de l’hôpital de Tivaouane, le recrutement de 1500 agents de santé dont 500 médecins », a conclu le président de la République.