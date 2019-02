Ambassadeur itinérant à la Présidence de la République, Serigne Abdou Samath Mbacké rejoint Idy

Coup dur pour Macky Sall ! L’ambassadeur itinérant à la Présidence de la République, depuis cinq ans, Serigne Abdou Samath Mbacké vient de rejoindre Idrissa Seck. Le marabout, à la tête d’une importante délégation, a officialisé son ralliement à Idy 2019 ce jeudi, lors d’une cérémonie à Dakar présidée par Dr Lamine Ba, secrétaire général de Rewmi.



Secrétaire général du parti politique dénommé Mouvement africain pour la rénovation sociale (MARS), Serigne Abdou Samath, qui se présente comme "fondateur et acteur" dans le M23, est fils de Serigne Modou Faty Khary Mbacké ibn Serigne Massamba Mbacké.



Serigne Abdou Samath de justifier sa décision en ces termes : « Nous avions mené tous les combats ensemble et j’avais même initié et dirigé la prière du vendredi à la Place de l’Obélisque. Après l’élection du président Macky Sall, j’ai pris un an de recul et de réflexion avant de rejoindre le Président Macky qui m’a nommé ambassadeur. (…) Je sais convaincre l’opinion publique, mais à condition que le président Macky Sall ait un bilan défendable. Malheureusement, son petit bilan s’arrête à Diamniadio et à corriger le passé de sa famille. En tant qu’homme véridique et indépendant, je ne peux pas défendre un bilan qui ne satisfait pas le peuple ».



« Le président actuel, une fois réélu, va nous mener dans un futur sombre. (…) Le régime actuel a préfabriqué 54 % en faveur du président Macky Sall au premier tour », avertit-il. Avant de conclure : « Le danger est imminent et nous allons mener des actions sur le terrain pour mettre le président Idrissa Seck à la tête de ce pays ».