Ambassade du Sénégal à Paris : le Sénégal se mobilise pour la relance du tourisme post-covid

En marge du Salon du TOP RESA 2021 qui s’est tenu à Porte de Versailles du 05 au 08 octobre 2021, l’Ambassadeur du Sénégal à Paris, Son Excellence Maguette SEYE, a profité de la présence des principaux acteurs du ministère du Tourisme et des Transports aériens (MTTA, AIBD, ASPT, LAS) pour organiser une rencontre préparatoire aux prochaines « Journées du tourisme et des transports aériens » prévues les 22 et 26 novembre prochains. Le DG de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf a tenu à rappeler que d’autres structures comme la SAPCO ou l’APDA, par exemple, sont parties prenantes, en dépit de leur non-présence à la réunion. A sa suite, l’Ambassadeur a insisté sur l’implication de Secteur privé national et des partenaires privés français.

Selon l’Ambassadeur, la relance du secteur touristique est une priorité du Gouvernement et la France est un des premiers partenaires pourvoyeurs de touristes au Sénégal. Aussi a-t-il invité, « dans la dynamique d’une reprise diligente post Covid-19, les différents acteurs du tourisme et des transports ariens travaillent à mobiliser des partenaires publics et privés pour échanger sur les meilleures approches de sortie de crise ». Il a aussi sollicité l’engagement et l’accompagnement de toutes les structures du Ministère, plus particulièrement AIBD SA considéré comme un des premiers leviers de la réussite d’un tel événement.

Prenant la parole au nom de Monsieur Doudou KA, Directeur Général d’AIBD SA, Malick SONKO, en sa qualité de Conseiller Spécial chargé de l’Administration et du Suivi de la Gouvernance, par ailleurs, Président de la Commission des marchés, a tenu à rassurer l’Ambassadeur sur la disponibilité d’AIBD SA qui est déjà en train de mettre en œuvre, sous l’égide du Ministère, un ambitieux programme de réhabilitation de la quasi-totalité des principaux sites touristiques. Dans l’esprit de la Stratégie Hub aérien 2021-2025 en cours d’exécution, notamment en son pilier « Génération de Trafic », dira-t-il, la valorisation de la destination Sénégal reste intimement liée à la rénovation et à la réhabilitation des sites touristiques.

Après avoir partagé et validé le projet de chronogramme et de budget, l’Ambassadeur s’est engagé aux côtés de l’ASPT pour identifier les acteurs français susceptibles d’accompagner le Sénégal dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant. Un workshop sur la promotion de la destination Sénégal à Paris devra être organisé pour permettre à l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) en partenariat avec Air Sénégal de présenter la nouvelle stratégie de promotion de la destination.

Un workshop sur la promotion des investissements permettant aux responsables de projet du PSE portant sur le tourisme et des transports aériens (SAPCO et AIBD.sa) de présenter leurs programmes, de faire le point sur leur état d’avancement et d’indiquer les opportunités d’investissement.

Enfin la délocalisation desdites Journées de promotion à Marseille et à Lyon permettra une plus grande proximité avec les communautés, tout en offrant une excellente opportunité à la compagnie nationale Air Sénégal de procéder à l’inauguration officielle du vol Dakar-Lyon-Marseille-Dakar et d’organiser des workshops entre ASPT, Air Sénégal et les agences de voyages et TO des régions concernées.