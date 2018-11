Amath Ndiaye Diédhiou : "Content d'avoir remporté la victoire"

Le joueur de Getafe, Amath Ndiaye Diédhiou n’a pas caché sa joie après la victoire de l’équipe du Sénégal contre la la Guinée Équatoriale (0-1) ce samedi, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN et de la CAN 2019...