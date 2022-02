Amath Diop (Maire de Colobane- Saloum) : « Nous devrons arriver à permettre aux populations d’avoir accès à la santé, à l’eau et à l’électricité »

Colobane, dans le département de Gossas, tient son nouveau maire en la personne de Amath Diop qui vient d’être installé par l’autorité administrative sous la présence de son prédécesseur. Le nouvel édile estime que les urgences sont dans les retrouvailles entre fils du terroir pour une action uniforme avec comme unique objectif de permettre à la commune d’enclencher un processus irréversible de développement. Amath Diop d’inviter les acteurs des dernières élections locales à dévier les clivages politiques et à s’ouvrir à la gestion participative qu’il offre.



« C’est un jour historique. Colobane vient d’ouvrir une nouvelle page qui va s’écrire avec une équipe municipale jeune, dynamique et ambitieuse qui va s’appuyer sur notre programme ‘ Commune de Colobane, Suñu yitte ‘. Nous comptons mettre Colobane sur les rampes du développement. » Le maire de signaler, dans la foulée, que les priorités sont dans la nécessité qu’il y a de permettre aux populations d’accéder aux soins de santé, d’avoir accès à l’électricité, à l’eau et à l’éducation. « Nous préconisons une politique avec une inclinaison sociale », dira-t-il, interpellé par la presse .



Amath Diop d’inviter la nouvelle équipe à tout mettre en œuvre pour procéder à une bonne gouvernance locale pour que Colobane soit citée comme exemple à l’heure des bilans.