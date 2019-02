Amadou Kane, président Oncav : « La Der accompagne les Asc à hauteur de 500 millions »

La signature de la convention entre la Der, l'Oncav et l'Iseg porte déjà ses fruits. Après Kolda et Kédougou, l'Oncav est à Ziguinchor pour accompagner les Asc dans le cadre des financements de la Der.

La Der a financé à hauteur de 500 millions des Asc pour la création d'emplois. Trois secteurs sont identifiés dans le financement : les mini boulangers, les fermes agricoles et la pêche.

Amadou Kane, président de l'Oncav est à Ziguinchor en compagnie du Pdg de l'Iseg pour voir les mini boulangers créées. Il en a profité pour dire qu'il y a des Asc qui s'activent déjà. Deux Asc de Bignona font des mini boulangeries, une Asc dans le département d'Oussouye fait dans la pêche.