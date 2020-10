Amadou Hott, ministre Economie : « Il y a des possibilités de réformer le code des marchés qui n'est pas parfait »

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération se lance dans le fast-track préconisé par le président de la République qui a donné les consignes nécessaires au PAP 2A pour la relance de l'économie après le coronavirus.

Face aux journalistes, Amadou Hott souligne que le code des marchés doit être réformé pour assouplir les litiges qui pourraient survenir.

« Il faudra aussi qu’on s’assure que les projets ne seront pas retardés à cause des litiges. On ne peut pas se développer si les projets durent. Donc, il faut encadrer les réformes. Il y a des possibilités de réformer ce code qui n'est pas parfait. Ce sont des choses que l'État peut s'engager à faire », souligne le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération...