Amadou Gaye, président de la FNBS : « Ameth Amar, un homme qui a beaucoup appuyé le secteur de la boulangerie »

C'est un témoignage appuyé que le président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal a délivré ce matin lors de la levée du corps du Pdg de Nma Sanders. Selon Amadou Gaye, « Ameth Amar est un homme qui a beaucoup soutenu le secteur de la boulangerie, c’est une immense perte industrielle, nous venons lui rendre un hommage mérité ». À l'en croire, « l’homme d’affaires était loyal envers les boulangers et nous venons présenter nos condoléances à toute sa famille et à toute la nation sénégalaise. »

En plus de la présence de plusieurs autorités étatiques, la cérémonie de levée du corps a aussi permis à ses amis, parents et proches collaborateurs de faire leurs adieux à Ameth Amar et de prier pour le repos de son âme.