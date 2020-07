Amadou Gaye, Pdt Fnbs : « La pénurie d'eau endommage nos installations, raison pour laquelle nous lançons un appel aux gouverneurs... »

Noire de colère, la fédération nationale des boulangers du Sénégal, après avoir menacé d'augmenter le prix de la baguette de 190g de 150 à 200 francs, a souligné que les boulangers affiliés à sa cause souffrent énormément. La cause serait entre autres les coupures intempestives d'eau qui causent de sérieux dommages à leurs installations. C'est pourquoi, ils demandent qu'une solution soit vite trouvée. "Pourquoi on veut nous asphyxier avec l'augmentation du prix de l'électricité et de l'eau? La pénurie d'eau détériore nos équipements. Sen'Eau est en train de détruire les équipements des boulangers du Sénégal. On ne peut plus tolérer cela", fera-t-il savoir.

Ainsi, il invitera les gouverneurs de région à installer les comités régionaux pour la réglementation du secteur et l'assainir. "Les gouverneurs refusent d'appliquer le décret pour installer les comités régionaux. C'est pourquoi nous les appelons à convoquer en urgence le comité technique régional pour réglementer le secteur!"