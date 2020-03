Amadou Gallo Fall sur le report du démarrage du Basketball Africa League : « La saison va démarrer à une date ultérieure… »

Suite au report de la Basketball Africa League (BAL) à cause du coronavirus, la toute nouvelle compétition qui devait être officiellement lancée à Dakar ce 13 mars est ajournée. Le président de la BAL, Amadou Gall Fall a tenu à expliquer les raisons qui ont conduit au report de cet évènement qu’il estime capital pour le continent noir. « Il y a une situation mondiale qui prévaut par rapport à ce fléau et le Basketball Africa League (BAL), mais avant tout l’intérêt du public, de nos joueurs de nos équipes et des employés est prioritaire. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré reporter la date du lancement de cette saison inaugurale qui va être historique », précise le vice-président de la NBA et ancien directeur du recrutement des Dallas Mavericks en NBA.

Concernant la reprise de la BAL, Gallo Fall rassure : « Sans aucun doute la saison va démarrer à une date ultérieure et nous allons de voir l’évolution de la situation. Nous sommes en contact avec les autorités spécialisées en la matière et aussi au niveau mondial parce que n’oublions pas ce n’est pas une question qui touche uniquement le Sénégal, c’est un problème mondial. Nous sommes très à l’aise par rapport à la situation qui a été prise. » La BAL qui est fortement attendue, regroupera les 12 meilleurs clubs africains sélectionnés parmi 12 pays. Au Sénégal, c’est l’AS Douanes de Mamadou Guèye Pabi qui défendra les couleurs nationales.