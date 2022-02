Amadou Gallo Fall, Président de la Basketball Africa League : « Nous voulons construire une industrie autour du Basket »

Se basant sur des infrastructures de dernière génération pouvant abriter les compétitions internationales,Dakar peut bien participer comme Kigali et d'autres pays africains, à des rendez-vous sportifs de haut niveau. C'est ce qu'a compris le président de la Basketball African League, Amadou Gallo Fall qui était dans la capitale sénégalaise hier.



Le diplômé de l’Université du District de Columbia à Washington, espère une extension même de l'industrie de Basket dans plusieurs pays africains et Dakar ne devrait pas déroger à la règle. "Ce que nous voulons, c'est construire une industrie autour du Basket. La NBA, en partenariat avec la FIBA, s'est focalisée sur le développement de notre sport. Nous ne sommes pas venus en 2010 lorsque nous avons ouvert notre bureau NBA AFRICA en 2010 pour lancer directement une ligue professionnelle. Nous nous sommes dit qu'il faut des premiers pas. Nous avons voulu d'abord créer des opportunités de participation aux différentes compétitions, massifier pour une plus large adhésion à notre politique de Basket en Afrique. C'est après que nous nous sommes dit que nous allions valoriser le talent des Africains en mettant en place une plateforme qui va créer des emplois en favorisant en même temps le Basketball Africain", estime l'ancien directeur de recrutement de l’équipe des Dallas Mavericks et chargé des affaires internationales de la NBA.



Pour Amadou Gallo Fall, le Basketball African League va activer toutes les composantes de l'industrie du divertissement en privilégiant le Basketball Africain et faisant émerger le talent Africain.