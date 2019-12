Amadou Gallo Fall : « Le Sénégal est une terre d'excellence dans le domaine du sport... »

Désigné parrain de la 15ème édition du gala de l'ANPS, Amadou Gallo Fall, le Vice-Président de la NBA, très touché par cette marque de reconnaissance, est largement revenu sur la place et le rôle que doit occuper le sport sénégalais sur le plan mondial. Avec notamment la promotion du concept sport-étude qui lui est cher, Gallo Fall d'insister sur la nécessité de faire des potentialités du continent noir, des opportunités.



« Le Sénégal est une terre d'excellence dans le domaine du sport... Et, ce qui nous a toujours inspiré et motivé à porter notre drapeau national haut avec fierté et humilité. Il faut que notre potentiel se transforme en véritable opportunité.» Rajoutera-t-il.



Amadou Gallo Fall occupe actuellement le poste de vice-président de la NBA et directeur général – Afrique. Il supervise les initiatives de développement du basketball de base de la NBA et ses partenariats avec des sociétés de marketing, de médias et de produits de consommation en Afrique...