Amadou Diallo : "L'entrepreneuriat est l'une des voies pour la réussite des jeunes au Sénégal. C'est nous jeunes qui devons changer ce pays"

Conscient de l'importance d'accompagner les jeunes du Sénégal, le directeur du pôle traitement et système d'information du Fongip est venu s'adjoindre à l'union des jeunes entrepreneurs du Sénégal pour leur montrer sa détermination et son engagement à accompagner la jeunesse du pays dont il fait partie. Le réseau des élèves et étudiants entrepreneurs du Sénégal et en tournée nationale pour sensibiliser la jeunesse sur l'entrepreneuriat.