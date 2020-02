Amadou Dème (SG/Sytposte) : « Nous voulons une banque postale... »

Lors d'une conférence de presse tenue ce matin, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Poste, Amadou Dème, a exprimé le souhait des postiers de voir le groupe La Poste transformé en une banque. " Ce que nous voulons c'est une banque postale. Et c'est ce qui a été indiqué dans la convention que nous avons signée avec l'État", souligne le secrétaire général du Sytposte. Amadou Dème de préciser : "Il y avait des pré requis que nous avions respectés. Maintenant les postiers veulent que la majorité des parts de cette banque soit détenue par la Poste et les postiers". Il souligne par ailleurs que cette volonté est une exigence des travailleurs de la Poste. "Nous l'exigeons, et s'il faut se battre nous nous battrons. Et même s'il faut bloquer cette maison, on la bloquera", alerte le syndicaliste en direction des autorités...