Amadou Dème (SG/ Sytposte) : « L'État doit à la Poste 63 milliards de francs »

En conférence de presse ce matin, les différents syndicats des travailleurs du groupe de la Poste ont attiré l’attention sur les menaces qui pèsent sur l'institution financière. Selon Amadou Dème, le secrétaire général du Sytposte, "l'État du Sénégal doit 63 milliards à la Poste, pour le paiement des bourses de sécurité familiale et de la rémunération du service public".

Par ailleurs, le syndicaliste alerte sur les menaces qui pèsent sur le groupe La Poste si les nombreuses résolutions et décisions consensuelles, prises pour accompagner l'opérateur, ne sont pas mises en oeuvre. "Seul le mécanisme de la compensation a connu une application diligente parmi cette batterie de mesures prise par le gouvernement", déplore le syndicaliste et de faire dans la menace : "Nous nous battrons pour préserver notre outil de travail et veillerons à ce que les emplois de tous les travailleurs soient sauvegardés..."