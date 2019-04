Amadou Bécaye Diop, Maire de Ross Béthio : "C'est un gouvernement qui reflète la vision du président Macky Sall. On ne peut pas créer un gouvernement sans créer de frustrations politiques!"

Amadou Bécaye Diop, le maire de Ross-Béthio est catégorique : ce nouveau gouvernement mis en place, "c'est un gouvernement qui reflète la vision du président de la République Macky Sall, qui avait annoncé de profonds changements qui pourraient lui permettre d'atteindre très rapidement ses objectifs et mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence".



Selon le directeur des équipements scolaires au ministère de l'éducation, les profils choisis correspondent bien aux titres de nomination.



"D'abord au niveau de la représentativité nationale, toutes les régions sont bien représentées, les profils correspondent également avec les titres de leur nomination. Car je trouve que Mamadou Talla qui est par ailleurs enseignant, a un bon profil pour continuer le travail déjà accompli par le ministre Serigne Mbaye Thiam à qui on a confié un secteur où il faut beaucoup de rigueur et de fermeté, et là également, je suis persuadé qu'il fera un excellent travail. Au niveau de la formation professionnelle aussi, Monsieur Dame Diop qui est un pur produit de la formation professionnelle, a eu à prendre ses marques en tant que directeur de la planification et des ressources humaines et connaît très bien ce secteur", souligne toujours le premier magistrat de la ville de Ross-Béthio.



Toutefois, le maire reste persuadé qu' "on ne peut pas créer un gouvernement sans créer de frustrations politiques. Mais ce qui importe, c'est que les gens choisis soient capables à bien mener la politique du chef de l'État. Et le plus important c'est que ce gouvernement se mette très rapidement au travail, et commence à impulser et faire avancer l'État à travers les projets en attente …"