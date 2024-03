Amadou Bâ et son histoire avec le « Mbaxal Bu Tooy »

Lors de ses confessions inédites, l’ancien Premier ministre, sans tabous, nous plonge dans sa « vie privée ». C’est lorsqu’il a été interrogé sur ses goûts et couleurs qu’Amadou Bâ donne le nom d’un de ses plats préférés : « Mbaxal Bu Tooy ». « Chaque dimanche, j’invite mes amis à la maison et on déjeune ensemble. C’est un plat que j’aime bien depuis tout petit. Chez moi, on préparait régulièrement ce plat et au fil des années , je m'y suis habitué.. » racontait le candidat à la présidentielle lors d’un entretien sur « Instant T ».