Amadou Bâ aux syndicalistes : « Tous les accords qui ont été signés par le gouvernement seront exécutés ! »

Amadou Bâ a lancé un poignant appel aux centrales syndicales, ce mercredi lors d’une activité politique dans le département de Thiès, en perspective de la campagne présidentielle (élection du 24 mars). Il a déclaré : « Thiès est une terre de refus et de travailleurs ». Par la suite, il a ajouté : « Il y a moins d’un mois, j’ai pris en charge le cahier des doléances de l’ensemble des centrales syndicales… Je veux que le Sénégal redevienne un pays de paix et de travail… Je lance un appel à tous les syndicats et les centrales syndicales. Tous les accords qui ont été signés par le gouvernement, avec vous, seront exécutés », a-t-il assuré. Amadou Bâ souhaite ainsi lancer un appel aux centrales syndicales afin d’ouvrir des discussions dès son accession à la magistrature suprême.