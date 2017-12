Amadou Bâ à l'Assemblée nationale : “Le Franc CFA c'est notre monnaie (...) la France assure sa convertibilité mais n'y gagne pas grand chose”

Répondant à l'interpellation du député non inscrit, Cheikh Bamba Dièye, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a d'abord souligné que les critiques sur le FRANC CFA sont aussi vieilles que la monnaie elle même. Ensuite, Amadou Bâ a déploré le faut que les critiques sur le franc CFA ne soient pas accompagnées d'études scientifiques crédibles. Ce constat fait, l'argentier de l'Etat de clamer haut et fort que le franc CFA, “c'est d'abord notre monnaie même si nous avons un accord avec la France”. “La France assure la convertibilité et garde 50%”, explique le ministre des Finances selon qui, cette opération ne fait gagner grand chose à la France. Pour clore ce chapitre, il invite les détracteurs du franc CFA à faire la comparaison entre la stabilité de cette monnaie et celles des pays frontaliers du Sénégal. “le choix est vite fait”, conclut le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.