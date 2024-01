Amadou Bâ à Mbao : « 2024 est l'année du début de la transformation du Sénégal! »

En visite de courtoisie à Mbao, le maire de ladite commune de la ville de Pikine a reçu le candidat de la mouvance sur la ruelle qui longe son domicile. Accompagné d'un long cortège de plus de 20 véhicules, Amadou Bâ s'est pointé à 20h30 alors qu'il y a été annoncé à 15h.



Devant une jeunesse déchaînée et des femmes surexcités Amadou Bâ fait la thérapie du département de Pikine. « Le cadre de ville dans tout Dakar est problématique. Nous allons y remédier. Notre mission c'est faire encore plus et mieux que ce que le président Macky Sall a fait. Dakar a un problème de rattrapage et 2024 est l'année du début de la transformation du Sénégal. Nous allons accélérer les programmes qui seront notre priorité », lance Amadou Bâ.



Sur ce, il lance son appel de paix et de concorde. « Nous sollicitons la paix auprès des guides religieux pour mener à bien notre mission et ambition. Si nous avons cette paix, nous pourrons mettre en œuvre de façon concrète les projets », prie Amadou Bâ.